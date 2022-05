"Accoltellato da uno sconosciuto", giallo al pronto soccorso per un uomo ferito al petto

I carabinieri di Pescara stanno indagando su una vicenda poco chiara avvenuta al pronto soccorso l'altra notte: intorno alle ore 3.30, infatti, un 48enne residente a Fontanelle si è presentato da solo con una vistosa ferita al petto, asserendo di essere stato accoltellato da uno sconosciuto.

L'uomo, che aveva anche delle contusioni a un ginocchio e a un braccio, è stato sottoposto ad accertamenti per tutta la giornata di ieri, mentre nelle prossime ore verrà ascoltato in caserma, come confermano a IlPescara.it gli stessi militari dell'Arma.