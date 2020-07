Fuga dalla casa di accoglienza, si cercano tre tunisini scappati da Turrivalignani

Da due giorni ormai si sono perse le tracce di tre cittadini nordafricani, ospitati nella Casa di Accoglienza Straordinaria "L'Arcobaleno" di Turrivalignani.

Sono di nazionalità tunisina e con la loro azione fuggiasca hanno infranto le regole di prevenzione e protezione previste dalla quarantena.

Va precisato però che i tre evasi dal centro che ospita i rifugiati, non sono positivi al Covid-19 (Coronavirus) ma devono in ogni caso stare sotto stretta sorveglianza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri della Compagnia di Popoli hanno avviato le ricerche e la prefettura ha già diffuso le foto segnaletiche alle varie questure. Si ipotizza che possano aver raggiunto a piedi la vicina località di Scafa e da lì la prosecuzione di un viaggio senza meta in treno o in pullman. Per il momento non sono giunte segnalazioni, ma la sensazione generale è che si trovino ancora nel circondario.