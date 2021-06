Debito di droga, due uomini in manette per estorsione  

Due 37enni sono finiti in manette a Silvi per estorsione relativamente ad un debito di droga (acquisto di sostanze stupefacenti per un valore di oltre 5.000 euro) che un giovane aveva contratto con loro. Li hanno arrestati in flagranza di reato i carabinieri del Nor di Giulianova dopo che la vittima aveva sporto denuncia.

È stato così fissato un appuntamento in un bar di Silvi Marina, dove si sarebbe dovuto versare un acconto di 150 euro, ma all’uscita dall'esercizio commerciale i due sono stati fermati dai militari dell'Arma, dopo aver tentato di scappare, e arrestati. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono un albanese domiciliato nella nostra città e un uomo di Città Sant’Angelo. Ora si trovano ai domiciliari.