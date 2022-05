Due uomini accoltellati davanti a un bar a Villa Raspa, l'aggressore si allontana in moto

Due uomini sono rimasti feriti dopo essere stati accoltellati davanti a un bar in viale Europa a Villa Raspa di Spoltore.

L'episodio di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 maggio, poco prima delle ore 20.

In base alla ricostruzione di quanto avvvenuto, un uomo, a bordo di un motociclo, sarebbe giunto davanti al bar dove avrebbe accoltellato i due uomini, entrambi di nazionalità albanese, dove una breve discussione subito degenerata in lite. Uno dei due ha subito un fendente alla gamba mentre l'altro all'addome. Tutti e due sono stati trasportati in ospedale e il secondo è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta anche la polizia e delle indagini si sta occupando la squadra mobile. Sono stati ascoltati i testimoni oculari e verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona allo scopo di individuare l'aggressore.