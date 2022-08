Si sveglia in ospedale e inveisce contro i medici: denuncia e foglio di via per un 32enne

Un trentaduenne rumeno domiciliato a Pescara, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni, è stato raggiunto da un foglio di via di un anno per il comune di Ancona. Il provvedimento si va a sommare a quelli che l’uomo doveva già scontare per Senigallia e Loreto.

Lo straniero, inoltre, ha rimediato una denuncia per ubriachezza molesta. Come riporta Ancona Today, mercoledì pomeriggio il rumeno aveva cominciato a inveire contro il personale medico del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, in vistoso stato di ebbrezza e alterazione psico-fisica dopo essersi risvegliato in ospedale. Solo l’arrivo delle volanti ha evitato che potessero esserci conseguenze nefaste.