Ubriaco, con patente sospesa e senza assicurazione perde il controllo dell'auto e danneggia due vetture: denunciato

Un cittadino di nazionalità romena è stato denunciato la notte scorsa dopo essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite previsto dalla legge. I carabinieri del Nor di Pescara, infatti, sono intervenuti alle 3,50 in città dove l'uomo, alla guida di una Fiat Multipla, aveva perso il controllo del veicolo danneggiando due autovetture parcheggiate. Dai controlli, oltre ad aver accertato il tasso alcolemico fuori limite, si è scoperto che aveva una patente romena mentre in Italia nel novembre 2021 aveva ricevuto un provvedimento di sospensione da parte del prefetto con inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni. La vettura è stata sequestrata ai fini della confisca, in quanto priva di assicurazione.