Turista abruzzese attaccato da uno squalo muore in Colombia

Un turista abruzzese ha perso la vita in Colombia, dove è stato attaccato da uno squalo mentre stava nuotando al largo dell'isola colombiana di San Andres, nel Mar dei Caraibi.

Lo riporta, come riferisce l'Adnkronos, l'emittente televisiva colombiana Teleislas identificando l'uomo come un cittadino italiano di 56 anni originario di Roseto degli Abruzzi.

Secondo Teleislas, l'attacco è avvenuto vicino agli scogli in una zona nota come "La Piscinita", sul lato sud-ovest di San Andres, che si trova a circa 380 chilometri al largo della costa del Nicaragua. Come riporta Today.it, ricoverato in ospedale, il 56enne è morto poco dopo per dissanguamento, a causa della profonda ferita a una gamba. I soccorsi sono stati rapidi. Alcune persone, richiamate dalle urla, sono accorse riuscendo a recuperarlo dopo che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli. Il luogo della tragedia è nell'area vicina a Pox Hole, noto come la Piscinita. L'ente per lo sviluppo sostenibile dell'arcipelago di San Andrés (Coralina), in una nota, spiega che, dopo avere appreso l'accaduto attraverso i social network, ha "disposto immediatamente una operazione congiunta con la Marina militare, la Guardia costiera, la polizia nazionale e il ministero dell'Agricoltura e della Pesca". Ricorda che "grazie a 14 anni di totale protezione dell'ambiente marino della zona, la popolazione di squali è cresciuta fino a diventare, secondo recenti ricerche scientifiche, la seconda per importanza del mondo".

"In base ai video che circolano sui social - si dice poi - è stato possibile identificare che nella zona dell'incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre (Galeocerdo cuvier), la cui identificazione è stata confermata da esperti a livello nazionale". L'ente ha poi sottolineato di avere appreso che "a quanto pare un residente del settore aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato".