Paura nella Valle dell'Orfento, turista scivola e si rompe una spalla: recuperato dal soccorso alpino [FOTO]

Paura nella Valle dell'Orfento a Caramanico Terme oggi pomeriggio, giovedì 13 agosto, per un turista toscano che è caduto mentre stava facendo un'escursione e si è rotto una spalla.

Lanciato l'allarme da parte degli amici, sono intervenuti sul posto gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo con una squadra di terra e con l'elicottero del 118 decollato dall'aeroporto di Preturo.

Il ferito, caduto mentre stava percorrendo uno dei sentieri all'interno del parco nazionale della Majella, è un turista di 34 anni di Arezzo.

Giunti sul luogo dell’incidente gli uomini del Soccorso Alpino e l’equipe del 118 hanno provveduto a stabilizzare il turista toscano, imbracato in barella e recuperato con il verricello, per essere trasportato con l’elicottero del 118 in ospedale.