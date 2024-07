Da Napoli a Penne per truffare donne anziane con la scusa del finto incidente: arrestati dai carabinieri

Erano riusciti a sottrarre 12mila 200 euro in poche ore a due donne anziane di Penne attuando la truffa del falso incidente e cioè facendo credere loro che il figlio o la figlia si erano resi responsabili dell'investimento di una persona e che per evitare il carcere avrebbero dovuto pagare l'una 8mila e l'altra 4mila 200 euro.

Per i presunti responsabili delle due truffe consumatesi a settembre però, ora si sono aperte le porte del carcere. A individuarli i carabinieri di Penne dopo un'accurata indagine che hanno dato così dato esecuzione all'ordinanza cautelare disposta dal gip (giudice per le indagini preliminari) di Pescra nella provincia di Napoli anche grazie al supporto dei militari dell'arma del territorio di competenza. I due hanno rispettivamente 19 e 24 anni, sono pregiudicati e sono dunque gravemente indiziati di essere i responsabili delle due truffe consumatesi a Penne a danno delle due donne, una di 75 e una di 82 anni.

Come detto la modalità con cui attuavano la truffa era sempre la stessa. Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il “telefonista” diceva che un familiare doveva saldare un debito per il “ritiro” di un pacco o che un figlio aveva provocato un incidente stradale, che l’assicurazione era scaduta e quindi, per “sistemare” le cose, sarebbe stato necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito, un complice passava a prelevare quanto richiesto a casa delle vittime, che solo ore dopo, parlando con i propri familiari, scoprivano il raggiro.

In entrambi i casi avvenuti nella città vestina i due si erano quindi finti appartenenti alle forze dell'ordine chiedendo alla prima, come detto, 8mila euro in contanti e alla seconda 4mila e 200 euro: soldi che le due donne, spaventate, hanno prontamente consegnato accorgendosi solo dopo di essere state raggirare.

I militari, grazie a indagini anche tecnicamente complesse, hanno raccolto elementi di colpevolezza in relazione alla condotta delittuosa degli autori del reato che, partiti da Napoli con auto noleggiate, sceglievano le vittime tramite ricerche fatte sul web.

Il procedimento è comunque nella fase di indagini preliminari per cui resta la presunzione d'innocenza fino ad eventuale processo e condanna definitiva.