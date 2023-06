Truffano un tabaccaio di Spoltore fingendosi operatori Sisal: individuati e denunciati

Si sarebbero finti operatori Sisal e sarebbero stati tanto convincenti da riuscire a farsi fare ben sette ricariche per un valore complessivo di 7mila euro su due carte prepagate a loro intestate.

Vittima della presunta truffa in concorso per cui due persone, un uomo e una donna di origine campana, sono state denunciate in stato di libertà, è stato il titolare di una tabaccheria di Spoltore. A compiere le varie operazioni di ricarica lo avrebbero convinto con la scusa di dover fare delle verifiche al terminale.

Una volta accortosi dell'inganno si è rivolto ai carabinieri della stazione locale che, a conclusione di una mirata investigativa, hanno individuato i due ritenuti responsabili della truffa facendo scattare la denuncia.