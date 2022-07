Acquista un paio di Nike online ma riceve un pacco con carte e scarpe vecchie, nei guai il venditore

Acquista un paio di scarpe della Nike online ma al loro posto arrivano carte e un paio di scarpe usate e malridotte.

Questa la truffa della quale è rimasta vittima una ragazza di Cappelle sul Tavo che dopo aver visto un'offerta su internet aveva deciso di acquistare un paio di scarpe della Nike, spacciate per nuove, a soli 67 euro.

Ma una volta che il pacco è giunto a casa sua all'interno ha trovato solo delle carte di giornale e un altro modello di scarpe da donna in pessimo stato d'uso.

Ma i carabinieri della Stazione di Spoltore hanno individuato e segnalato alla competente magistratura un 35enne, residente a Casalnuovo di Napoli, ritenuto responsabile di truffa online. Dal Comando provinciale dei carabinieri ricordano come si debba porre grande attenzione ai prodotti messi in vendita online e a chi li propone. Inoltre è sempre utile affidarsi a piattaforme che garantiscano la restiuzione del denaro in caso di problemi.