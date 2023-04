Finge di essere un assicuratore e si fa versare da un'anziana quasi mille euro per il rinnovo della polizza auto, denunciato

Un uomo di 35 anni originario di Napoli è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Spoltore per il reato di truffa.

Le indagini condotte dai militari dell'Arma avrebbero fatto emergere una truffa perpetrata ai danni di una anziana spoltorese.

La donna, nel mese di novembre del 2022, aveva presentato denuncia quale vittima di truffa per aver versato la somma di 990 euro per il rinnovo della polizza assicurativa della propria auto. Polizza che però non è mai stata ricevuta. Il finto assicuratore si sarebbe presentato telefonicamente alla donna quale agente dell’agenzia Genertel, come riferiscono i carabinieri.