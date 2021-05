Raggira un imprenditore spacciandosi per commercialista, riuscendo a sottrargli un'abitazione: nei guai una 47enne

Si è spacciata per commercialista senza averne il titolo, ed ha raggirato un imprenditore in difficoltà di Pescara arrivando a sottrargli l'abitazione. Protagonista della vicenda una 47enne pugliese ma da tempo residente a Pescara. Ieri gli agenti della Squadra Mobile, a conclusione delle indagini, hanno eseguito un sequestro preventivo dell'immobile obbligando la donna a lasciare l'abitazione, in attesa della legittima riassegnazione alla vittima del raggiro.

Dopo aver convinto la vittima ad affidargli l'incarico di rinegoziare i debiti con una società di leasing, la 47enne già nota alle forze dell'ordine per altre vicende giudiziarie, ha fatto spedire una falsa lettera della società di leasing in cui si affermava che grazie al suo intervento il debito si era sensibilmente ridotto.

L'indagata proponeva allora all’uomo di cederle la proprietà della palazzina di quattro piani con giardino, ubicata a Pescara in zona colli, in cui risiedeva. In cambio la donna, oltre a pagare una somma in denaro, si sarebbe accollata la residuale parte di debito che l’imprenditore aveva con la società di leasing.

Nel maggio 2020 la donna e i figli si erano trasferiti nella palazzina, liberata nel frattempo dalla vittima che però, nel mese di dicembre, ha visto notificare alla sua società gli atti giudiziari della procedura esecutiva avviata dalla società di leasing. Nella circostanza la vittima aveva contezza che il suo debito era rimasto invariato e che la documentazione che lo faceva apparire parzialmente estinto era falsa, così come falsa era la copia del bonifico fatto alla società creditrice a saldo del debito.

Il pm Di Giovanni, ha così chiesto e ottenuto il sequestro preventivo dell'immobile occupata dall'indagata come provento di reato.