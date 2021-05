Mettono in vendita un Bimby a prezzo conveniente ma è una truffa, nei guai due pescaresi

I carabinieri di Grottaminarda, in provincia di Avellino, denunciano una coppia di 45 anni della provincia di Pescara per il reato di truffa

Due 45enni della provincia di Pescara sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Grottaminarda in provincia di Avellino alla competente autorità giudiziaria inn quanto ritenuti ritenuti responsabili di truffa.

Come riferisce AvellinoToday, la coppia aveva messo in vendita a un prezzo vantaggioso un Bimby, un robot da cucina di ultima generazione.

A cadere nella loro trappola una giovane casalinga che, in cerca di un buon affare, era stata attratta dall'affare su un noto sito di annunci on-line.

Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, non ha esitato a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Sono state così fornite precise spiegazioni che hanno conquistato la fiducia della ragazza che ha “bloccare l’affare” versando poco più di 200 euro di acconto mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuto il denaro, il fittizio venditore è sparito rendendosi irreperibile sui contatti forniti. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di risalire all’identità dei presunti responsabili che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.