Finto impiegato di banca o delle Poste, nuova truffa agli anziani: l'allarme della polizia

Occhio a una nuova truffa agli anziani per la quale sono giunte diverse segnalazioni alla polizia.

Per questa ragione, la polizia di Stato lancia l'allarme e cerca di mettere in guardia le potenziali vittime.

Questa la tecnica utilizzata per cerrcare di sottrarre denaro come spiegano dalla polizia: «Il truffatore avvicina un anziano che ha da poco prelevato contanti, chiedendo di controllare il numero di serie delle banconote, che potrebbe avere “un errore”. La vittima, fidandosi, consegna i soldi in mano al truffatore che molto velocemente li sostituisce con dei soldi falsi. Condividete con i vostri anziani ed aiutateli a difendersi».