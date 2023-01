Trovato senza vita in una scarpata Corrado Cipolloni, l'anziano scomparso a Silvi

Tragico epilogo per la scomparsa di Corrado Cipolloni, l'anziano di 78 anni scomparso due giorni fa dalla sua abitazione di Silvi in zona Piane Maglierici . Alle 8,30 circa di questa mattina infatti è stato individuato il corpo senza vita dell'uomo in una scarpata, a circa un chilometro dalla sua abitazione.

A trovare l'anziano l'unità cinofila del comando dei vigili del fuoco di Parma che è stata coinvolta nella macchina delle ricerche coordinata dalla prefettura di Teramo. In campo anche i volontari della protezione civile di Silvi e del gruppo volontari protezione civile "Gran Sasso". Diversi i mezzi e le squadre specialistiche che i vigili del fuoco hanno utilizzato durante i due giorni di ricerche nonostante il maltempo che fino a ieri ha interessato tutta la Regione. Sono in corso, assieme ai carabinieri, le operazioni di recupero del corpo alla presenza anche del sindaco di Silvi Andrea Scordella.

(nelle foto i carabinieri e il presidente della protezione civile di Silvi Matteo Coviello nel luogo del ritrovamento)