Non risponde alle chiamate dell'amico, trovato morto in casa: tragedia a San Silvestro

Un uomo è stato ritrovato morto nella sua casa di San Silvestro a Pescara nella giornata di ieri, domenica 28 marzo.

A perdere la vita un uomo di 64 anni che avrebbe dovuto vedersi con un amico ieri verso ora di pranzo.

Ma il 64enne a quell'appuntamento non è mai arrivato e proprio l'amico, dopo aver provato a vuoto diverse volte a chiamarlo, ha lanciato l'allarme.

Sul posto, in via Monte Carmelo, sono giunti così i soccorittori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, come riferisce Il Centro, che hanno trovato il 64enne steso sul letto. Dalla ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale è emerso che dovrebbe trattarsi di morte per cause naturali, un malore fatale.