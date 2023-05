Trova un portafoglio con dentro 800 euro e lo porta subito in questura: ricompensato dalla proprietaria

Nel pomeriggio di martedì 22 maggio ha trovato un portafoglio con dentro 800 euro in piazza Salotto e lo ha subito consegnato in questura. Autore del bel gesto Gul, un pakistano di 37 anni che accompagnato da un amico lo ha consegnato agli agenti. All'interno c'erano anche i documenti della proprietaria.

La donna, residente nel chietino, non si era ancora accorta di averlo perso quando è stata contattata dalla polizia perché si recasse in questura per riprenderlo. Recatasi sul posto ha voluto ricompensare Gul che non voleva neanche accettarla quella ricompensa.

Un gesto di grande civiltà e di altruismo che non è passato inosservato al questore Luigi Liguori che ha voluto incontrare sia il giovane pakistano che la proprietaria del portafoglio. "Quello che è accaduto – dichiara il questore - è un gesto per nulla scontato contraddistinto da un profondo senso civico e da nobiltà d’animo. Gul, malgrado i limitati introiti, non ha avuto dubbi su cosa fosse più giusto fare".