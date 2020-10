Cerca di salire sul treno senza biglietto e mascherina ed aggredisce i poliziotti: denunciato

Un 30enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Pescara in quanto voleva salire su un treno freccia bianca senza biglietto e senza indossare la mascherina. L'episodio è avvenuto alla stazione centrale, dove l'uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti iniziando ad insultarli e minacciarli e per questo è scattata la denuncia per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui anche la sanzione amministrativa per non aver indossato la mascherina nell'ambito delle norme per prevenire il contagio da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli rientrano nell'ambito delle attività di monitoraggio delle stazioni ferroviarie e convogli del compartimento della polizia ferroviaria di Abruzzo, Marche ed Umbria.