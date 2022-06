Treni: traffico ancora sospeso sulla linea Roma-Pescara

Resta sospeso il traffico ferroviario lungo la linea Roma-Pescara in seguito all'incidente di due giorni fa nella galleria Serenissima di Roma. Lo riferisce Trenitalia in una nota. I treni regionali Roma-Sulmona-Pescara possono subire variazioni, cancellazioni e/o limitazioni di percorso. I convogli da Pescara per la Capitale arrivano fino a Tivoli e poi vengono rimpiazzati da un autobus sostitutivo.

È possibile conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse con Cerca Treno. Per i prossimi giorni, inoltre i treni ad alta velocità sono instradati sui percorsi alternativi lungo le linee convenzionali Roma-Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti.

+ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +