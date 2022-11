Verifiche in corso dopo il terremoto, sospese alcune linee della ferrovia Pescara-Bologna

Alcune linee ferroviarie sono state sospese lungo la linea Pescara-Bologna allo scopo di eseguire verifiche dopo il terremoto che si è verificato lungo la costa marchigiana questa mattina poco dopo le ore 7.

Come riferisce l'Adnkronos, sulla linea Bologna-Pescara, il traffico ferroviario ferroviario è sospeso in via precauzionale tra Rimini e Varano per consentire la verifica dello stato della linea a seguito della scossa di terremoto.

A comunicarlo è Rfi (Rete ferroviaria italiana) sul sito web nelle informazioni sulla mobilità.

Il traffico è sospeso anche sulla linea Fabriano – Ancona tra Falconara e Jesi e sulla linea Rimini - Ravenna tra Gatteo e Cesenatico. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato tra Camerano e Rimini.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Rimini, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8806 che ne attende l'arrivo.

Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57) oggi termina la corsa a Fano alle ore 7:26.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Roma Termini.

Il treno FA 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) oggi è cancellato tra Rimini e Camerano.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Camerano, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8803 che ne attende l'arrivo.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) è fermo dalle ore 8:21 a Porto San Giorgio.

Il treno InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03.

I passeggeri in partenza da Bologna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini Fiera, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Giulianova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 612 in partenza da Lecce alle ore 8:35 e in arrivo a Brindisi alle ore 8:56, Bari Centrale alle ore 11:43, Molfetta alle ore 12:10, Bisceglie alle ore 12:18, Trani alle ore 12:16, Barletta alle ore 12:36, Foggia alle ore 13:07, San Severo alle ore 13:23, Termoli alle ore 14:03, Vasto San Salvo alle ore 14:17, Pescara alle ore 15:00, Giulianova alle ore 15:21, San Benedetto del Tronto alle ore 15:34, Porto San Giorgio alle ore 15:51, Civitanova alle ore 16:04, Ancona alle ore 16:35, Senigallia alle ore 16:54, Fano alle ore 17:07, Pesaro alle ore 17:15, Rimini alle ore 17:45, Rimini Fiera alle ore 17:50, Cesena alle ore 18:05, Forlì alle ore 18:17, Faenza alle ore 18:27 e a Bologna Centrale alle ore 19:01.

I passeggeri in partenza da Lecce e diretti a Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi ha origine da Modena alle ore 11:26.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno InterCity 607 che ne attende l'arrivo.