Travolto da una valanga in Emilia Romagna, muore un pescarese

Un pescarese è morto in Emilia Romagna dopo essere stato travolto da una valanga. L'uomo aveva 41 anni e viveva a Modena, ma era nativo della nostra città. Si chiamava Marcello Fiorentini ed è stato individuato sotto la neve ormai privo di vita. Insieme ad altre due persone, una residente a Modena e l'altra a Scandiano, stamattina era andato a fare una scalata nei canali del Monte Giovo. Partiti dal rifugio Vittoria, i tre hanno iniziato a salire con piccozze e ramponi lungo il canale denominato Joe Condor nella zona del triangolo tra il Lago Baccio e il Monte Giovo.

Dopo essersi arrampicati per circa 300 metri, lungo il canale sono stati presi in pieno da una slavina. Due di loro sono stati appena sfiorati dalla massa nevosa e sono riusciti a dare l’allarme al 112, Fiorentini purtroppo non ce l'ha fatta. Erano circa le 12.45 e sul posto si è recata la squadra del soccorso alpino e speleologico, stazione Monte Cimone, con il soccorso alpino della guardia di finanza, l’elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano e l’ambulanza.

L’elicottero giunto in zona non è riuscito ad arrivare sul posto a causa del forte vento e ha sbarcato il personale più a valle. I tecnici e il medico dell’elicottero, dopo aver indossato i ramponi, hanno cominciato a salire incrociando poco dopo i due superstiti che stavano scendendo: così due tecnici li hanno riaccompagnati al rifugio perché erano in stato di shock e molto infreddoliti, mentre gli altri hanno proseguito verso il punto del distacco valanghivo.

Immediatamente hanno sondato il manto nevoso fino a quando non hanno rinvenuto il corpo esanime di Fiorentini. I tecnici del soccorso alpino della gdf hanno avvertito il pm per l’autorizzazione alla rimozione. Una volta estratto dalla neve, il cadavere è stato trasportato a valle fino al rifugio Vittoria di Pievepelago, dove ad attendere c’erano i carabinieri.