Finisce in carcere il 41enne accusato dell'aggressione ai danni di un controllore Tua

È stato trasferito in carcere il 41enne kosovaro ritenuto il responsabile dell'aggressione ai danni di un controllore della Tua avvenuta il 9 agosto. A deciderlo il gip (giudice per le indagini preliminari) su richiesta della procura: ad eseguire la misura cautelare sono stati gli agenti della squadra volante.

L'uomo nel pomeriggio dei 9 agosto era salito sull'autobus con la famiglia quando, alla richiesta del controllore di mostrare il biglietto reiterata più volte, avrebbe reagito con violenza sferrandogli un pugno che lo avrebbe fatto cadere al punto di perdere i sensi. Neanche questo lo avrebbe fermato tanto che, mentre l'uomo giaceva svenuto, avrebbe continuato a inveirgli contro per poi allontanarsi nel tentativo di far sparire le proprie tracce. Le indagini, anche grazie il Sistema automatico di riconoscimento delle immagini (Sari), hanno consentito agli agenti della polizia di individuarlo ed arrestarlo. Ora il trasferimento in carcere: la sua posizione giuridica sarà oggetto di vaglio dell’autorità giudiziaria.