Tragedia alla stazione di Alba Adriatica: uomo travolto e ucciso da un treno in transito

Tragedia questa notte poco dopo le due alla stazione ferroviaria di Alba Adriatica. Un uomo, mentre proseguiva viaggiava in direzione San Benedetto del Tronto è stato investito ed ucciso da un treno. Come riporta l'agenzia Ansa ad intervenire sul posto è stata la polizia ferroviaria che sta compiendo gli accertamenti per identificare la vittima e verificare la dinamica dell'incidente.

Durante le operazioni di polizia giudiziaria, concluse solo stamattina verso le 7.30, il traffico ferroviario ha subito forti rallentamenti e i convogli in transito hanno accumulato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Il treno interessato dall'investimento ha finito la propria corsa nella stazione di Porto d'Ascoli. Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria, sono intervenuti i vigili del fuoco. La circolazione sulla linea ha ripreso regolarmente solo verso le 7.45.