Tragedia a San Valentino: uomo trovato senza vita in casa

Ad allarmare i familiari il fatto che non rispondesse al telefono. Quindi la chiamata ai vigili del fuoco e una volta in casa, la tragica scoperta: per l'uomo, un 53enne, non c'era più niente da fare.

Il dramma si è consumato nella sua abitazione in una frazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e quelli della compagnia di Popoli guidati dal comandante Giovanni Savini che si sono occupati delle indagini.

L'uomo è stato trovato in bagno e tutto lascerebbe pensare ad una morte naturale, forse un malore improvviso. Sarà comunque fatta nelle prossime ore un'accurata ricognizione cadaverica per avere un quadro definito su quanto avvenuto.