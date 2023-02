Sulla tragedia di Rigopiano si scrive la verità giudiziaria: tra timori e speranze arriva la sentenza di primo grado

Sarà il giudice per le udienze preliminari Gianluca Sarandrea a scrivere domani, giovedì 22 febbraio, la prima verità processuale sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. Trenta gli imputati (29 persone fisiche e una società) chiamati a rispondere per rito abbreviato di reati a vario titolo che vanno dall'omicidio colposo plurimo al depistaggio. Nero su bianco le richieste di condanna del pool della procura guidato da Giuseppe Bellelli per un totale di anni di 151 anni di reclusione e quattro richieste di assoluzione. Nero su bianco anche le richieste degli avvocati difensori che chiedono il riconoscimento delle non responsabilità per un processo da cui la politica, hanno sostenuto diversi legali, è stata esclusa.

Nella drammatica vicenda 29 vite cancellate, 11 salvate e tante, quelle dei parenti delle vittime, stravolte per sempre.

Erano le 16,49 del 18 gennaio 2017 quando quella terribile valanga che secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature correva a 100 chilometri orari travolse l'hotel e con lui i suoi ospiti e i suoi dipendenti ad eccezione di Gianluca Parete e Fabio Salzetta, il manutentore dell'albergo. Fu Parete, che lì sotto aveva i suoi figli miracolosamente sopravvissuti alla tragedia, a lanciare per primo l'allarme: “l'hotel Rigopiano non c'è più”. Un allarme ribadito all'amico Quintino Marcella che cercò di avvisare le autorità del dramma che si stava vivendo sulla montagna. Allarmi che sarebbero rimasto inascoltato per troppo tempo ed è questa una delle responsabilità di cui oggi sono chiamati a rispondere gli imputati.

Inizia da qui la storia di questo processo in cui si discute di ritardi dei soccorsi, di presunti depistaggi e di richieste di aiuto che già dalla sera precedente, se non dal giorno prima, sarebbero state ignorate. Poi quella strada provinciale non pulita su cui campeggiava un muro di neve invalicabile che ha fatto del resort di lusso una trappola mortale.

Impossibile dimenticare le immagini dei primi soccorritori che quella notte per percorrere gli ultimi 9 chilometri che li separavano dal luogo della tragedia, hanno dovuto procedere con gli sci ai piedi e nel cuore la voglia di arrivare prima possibile. Tante le difficoltà e i rallentamenti. Era circa mezzanotte quando giunti sul posto trovarono Parete e Salzetta e davanti a loro uno scenario inimmaginabile: l'hotel era letteralmente scomparso. Distrutto, sepolto sotto la neve e spostato dalla potenza della natura diversi metri più a valle. Furono i due sopravvissuti a dar loro le prime indicazioni su dove andare a cercare fino a quando per loro non arrivò, nelle prime ore del giorno, quell'elicottero che li riportò a valle. Alle 9.30 l'estrazione del primo sopravvissuto con la colonna intera dei soccorritorio sul posto intorno a mezzogiorno. Ore di diretta su tutte le televisioni nazionali vissute tra il dolore e la speranza. Una speranza riaccesa dai bambini: loro erano tutti salvi, sebbene segnate per molti dalla perdita di uno o di entrambi i genitori. Il conto finale però fu drammatico e a pagarlo sono ancora oggi sopravvissuti e parenti delle vittime.

Questa tragedia poteva essere evitata? È questa la domanda cui si chiede una risposta con l'iter giudiziario. Per chi da quel giorno vive il dolore incolmabile della perdita sì, per chi parla di un evento imprevedibile ed eccezionale no.

Certo è che la prima scossa di terremoto su cui tante sono state le perizie per accertarne l'eventuale connessione con quella valanga oggettivamente eccezionale per la sua violenza, ci fu alle 10.25 del mattino del 18 gennaio. Certo è, come testimoniato dai video dei cellulari ritrovati, che gli ospiti volevano andare via. I bagagli erano nella hall e tutti attendevano l'arrivo dello spazzaneve perché liberasse la strada. Paura, lo dicono i messaggi mandati ai propri cari, li avevano anche i dipendenti bloccati come tutti gli altri tra le mura dell'albergo. Lo spazzaneve non arriverà se non molto dopo e cioè quando la tragedia si era ormai consumata La strada non pulita, gli allarmi inizialmente ignorati, i ritardi nei soccorsi sono solo alcuni degli aspetti che il giudice Sarandrea dovrà valutare tra arringhe difensive e ricostruzione fatta dall'accusa.

I parenti attendono come fanno ormai da sei anni. Anni passati nel ricordo e la celebrazione dei propri cari e nel cercare la verità su quei terribili fatti. Anni trascorsi in fondo all'aula uno del tribunale di Pescara con i nomi dei figli, delle moglie, di mariti, dei padri e delle madri stampati sulle magliette che hanno indossato ad ogni udienza.

Dall'altra parte gli imputati, alcuni eccellenti, che la loro di verità l'hanno raccontata tramite i loro legali. Domani, giovedì 23 febbraio, la sentenza di primo grado dirà se responsabilità le hanno avute o no e se sì quali e in che misura quantificabili in termini di condanna. Sul banco degli imputati 'ex prefetto Francesco Provolo, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco e dirigenti provinciali, regionali e comunali. Proprio nei confronti di Provolo il quale il pool dei pm composto da Bellelli, Andrea Papalia e Anna Rita Mantini ha chiesto la condanna più alta 12 anni di condanna. Ex prefetto che, questa la tesi difensiva, dei fatti avrebbe saputo solo dopo e cioè quando ormai la tragedia era avvenuta.

Tutte le richieste di condanna

La più alta, come detto, è quella chiesta per l'ex prefetto Francesco Provolo: 12 gli anni di condanna richieti. Undici anni e 4 mesi la richiesta avanzata invece nei confronti delsindaco di Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico comunale Enrico Colangeli; 10 anni per i dirigenti della Provincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio; 9 anni per i dirigenti della Prefettura Ida De Cesaris e 8 anni per Leonardo Bianco. Per l'ex presidente della Provincia Antonio di Marco l'accusa ha chiesto una condanna a 6 anni.

Cinque gli anni di condanna chiesti per i dirigenti regionali Carlo Giovani, Pierluigi Caputi, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio, Carlo Visca e 7 per Vincenzo Antenucci. Per gli ex sindaci del comune di Farindola Massimiliano Giancaterino e Antonio De Vico il pool dei pm ha chiesto una condanna 6 anni, per Bruno Di Tommaso gestore dell’hotel a 7 anni e 8 mesi. Pene di 4 anni per il geologo Luciano Sbaraglia, 4 anni anche per i dirigenti provinciali Giulio Honorati, 3 per Tino Chiappino, 2 per Andrea Marrone, poi un anno per il tecnico Giuseppe Gatto. Sul fronte del presunto depistaggio in Prefettura 2 anni e 8 mesi per Daniela Acquaviva e Giulia Pontrandolfo, due anni per Giancarlo Verzella. Chiesto il proscioglimento a causa della prescrizione per Antonio Sorgi e i funzionari della Prefettura Salvatore Angieri e Sergio Mazzia. Si ritiene prescritto, quindi da assolvere, anche l’imprenditore Paolo Del Rosso.