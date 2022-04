Tragedia in centro: uomo si accascia e muore

Ai piedi le scarpe antinfortunistica e sulle spalle lo zaino dove aveva messo il pranzo. Intorno alle 7.30 di questa mattina mentre si recava a lavoro l'uomo, un operaio 58enne polacco, si è accasciato a terra e lì è rimasto fino a quando, poco dopo, non è stato notato da un passante e soccorso immediatamente nell'attesa dell'arrivo del 118 subito avvisato, ma che al suo arrivo non ha potuto far altro che constatare il decesso per infarto. Sul posto, all'inconrocio tra via De Amicis e corso vittorio Emanuele, sono intervenute due volanti della polizia che lo hanno identificato e circoscritto l'area e la polizia municipale. Accanto al cadavere dell'uomo, subito coperto, restano quello zaino e il cappellino che fino ad oggi hanno scandito la sua quotidianità