Tragedia in periferia: uomo muore in casa per overdose

Morto per overdose da eroina un uomo residente in uno dei quartieri periferici della città. A dare l'allarme intorno alla mezzanotte di ieri, alcuni familiari che lo hanno trovato agonizzante e sanguinante in bagno. Immediati gli interventi del 118 e gli agenti della squadra mobile. Al momento del loro arrivo le condizioni sono apparse subito gravissime. Inutile il trasporto in ospedale. La salma è a disposizione della procura e probabilmente domani sarà fatta l'autospia.