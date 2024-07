Tragedia in montagna, 35enne perde la vita durante un'escursione sul monte Amaro

Tragedia durante un'escursione in montagna, domenica 7 luglio. Sul monte Amaro (massiccio della Maiella) un giovane di 35 anni ha perso la vita, a causa di un malore improvviso, accusato durante l'escursione. La vittima, in base a quanto si è appreso, si trovava con un gruppo di nove persone, ma improvvisamente si sarebbe accasciato a terra.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Pescara ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. In corso le operazioni di recupero della salma. La vicenda è stata segnalata alla procura della Repubblica di Sulmona.