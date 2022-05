Traffico e spaccio di stupefacenti: 31enne domiciliato a Pescara arrestato per una condanna a 9 anni

Arrestato dalla squadra mobile di Pescara un 31enne di Bari, domiciliato da un anno a Pescara in zona Porta Nuova, per l'esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dalla procura generale della corte d’appello di Bari per una condanna a 9 anni di reclusione a seguito di un cumulo di pene per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e spaccio, commessi a Bari dal 2017. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto dagli agenti nel carcere di Lanciano.