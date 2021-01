Traffico ferroviario sospeso tra Pescara e Roma, treni cancellati e bus sostitutivi

Treni cancellati e bus sostitutivi lungo la linea ferroviaria Pescara-Roma dove il traffico è sospeso dalle ore 18 di ieri, domenica 3 gennaio, a causa di un problema tecnico alla linea elettrica causato dal fornitore di energia tra Tivoli e Avezzano.

Da questa mattina è in corso l'intervento dei tecnici per eseguire la riparazione utile a far riprendere la circolazione dei convogli.

È stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Avezzano e Roma e tra Pescara e Roma e il servizio di smart caring.

Questi i treni parzialmente cancellati:

RV 4167 Pescara (9:25) - Roma Termini (12:50): limitato ad Avezzano (11:11) e sostituito con bus da Avezzano a Roma Termini;

RV 4164 Roma Termini (14:20) - Pescara (17:50): origine da Avezzano (16:01) e sostituito con bus da Roma Termini ad Avezzano;

RV 4166 Roma Termini (16:40) - Pescara (20:06): origine da Avezzano (18:18) e sostituito con bus da Roma Termini ad Avezzano;

RV 4168 Roma Termini (18:47) - Pescara (22:07): origine da Avezzano (20:20) e sostituito con bus da Roma Termini ad Avezzano;

R 4517 Sulmona (14:10) - Roma Tiburtina (17:36): limitato ad Avezzano (15:28) e sostituito con bus da Avezzano a Roma Tiburtina.

Questi invece i treni cancellati:

R 4546 Roma Tiburtina (11:10) - Avezzano (13:19);

R 4551 Avezzano (11:45) - Roma Termini (13:50);

R 20054 Roma Tiburtina (12:20) - Valle dell'Aniene (13:55);

R 4548 Roma Termini (13:05) - Avezzano (15:17);

R 4553 Avezzano (13:20) - Roma Tiburtina (15:36);

R 4555 Avezzano (13:45) - Roma Termini (16:24);

R 4550 Roma Tiburtina (15:15) - Avezzano (17:40);

R 4557 Avezzano (16:04) - Roma Termini (18:26);

R 4552 Roma Tiburtina (17:15) - Avezzano (19:14);

R 4559 Avezzano (18:35) - Roma Tiburtina (20:53);

R 4556 Roma Tiburtina (20:10) - Avezzano (22:15);

R 4558 Roma Tiburtina (20:50) - Avezzano (22:46).

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili in partenza tra Roma e Tivoli e proseguire con il servizio sostitutivo con bus tra Tivoli e Avezzano.