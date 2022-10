Trafficano cocaina con uno stipendio mensile per la custodia e il taglio della droga: arrestate due persone [VIDEO]

Due persone, un uomo di 46 anni noto alle forze dell'ordine, e una donna di 42 anni di origini straniere, sono state arrestate dalla squadra mobile di Pescara questa mattina 25 ottobre su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del Gip, in quanto gravemente indiziate di aver gestito degli stupefacenti.

L’attività investigativa trae origine dall’arresto in flagranza della donna e di suo marito nel dicembre 2021, quando venivano trovati in possesso di circa 1 kg di cocaina. A quel punto le indagini hanno permesso di scoprire, secondo la polizia, che il marito della donna sarebbe stato ingaggiato dal 46enne nei mesi precedenti, per il taglio e la custodia di oltre 20 kg di cocaina nei mesi precedenti, ricevendo un vero stipendio mensile. Nella sua abitazione sarebbero infatti stati rinvenuti diversi oggetti per questa operazione, tra cui una pressa artigianale di notevoli dimensioni, destinata al compattamento dei “panetti” di stupefacente una volta tagliati.

Inoltre, dall’attività investigativa è emerso che la donna, nonostante gli arresti domiciliari, avrebbe continuato nell’attività di spaccio di cocaina direttamente dalla propria abitazione, inizialmente in concorso proprio con il 46enne che però veniva arrestato (per poi tornare in libertà) e a quel punto la donna si sarebbe rivolta ad altri fornitori. Il gip ha quindi disposto la misura cautelare in carcere per evitare possibili reiterazioni del reato contestato. Secondo la magistratura, si tratta infatti di un gruppo di persone stabilimente dedite alle attività di spaccio, considerando la grande quantità di droga lavorata per la vendita, valutando anche le precedenti condanne con sentenza definitiva a loro carico. Entrambi, quindi, sono finiti in carcere.