Viene bloccato il traffico in autostrada per un tir in fiamme ma era solo un po' di fumo dai freni

L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 9 marzo, quando è stato segnalato un tir che trasportava carburante in fiamme lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara.

Sul posto sono così intervenute due squadre dei vigili del fuoco: una partita dal Comando del capoluogo adriatico e l'altra da quello di Chieti.

Nel frattempo il traffico veicolare, in direzione nord, è stato bloccato per evitare pericoli agli altri veicoli in transito. Ma in realtà all'arrivo dei vigili del fuoco è stato accertato come non ci fosse alcun rogo in corso ma solo un po' di fumo proveniente dall'impianto frenante del mezzo pesante. Tanto che i vigili del fuoco non hanno usato l'acqua. Per fortuna niente di grave ma solo file e disagi alla circolazione autostradale.