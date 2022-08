Topi nelle case in via Thaon de Revel: "Il problema non è stato ancora risolto"

A quasi tre settimane dalla nostra prima inchiesta non è stato ancora risolto il problema dei numerosi topi in via Thaon de Revel, all'altezza del numero civico 41, che entrano anche nelle abitazioni delle persone. Una vera e propria emergenza, denunciata da una residente, che ci ha ricontattato per farci sapere che purtroppo la questione sussiste, arrivati ormai alla metà di agosto.

"I ratti si trovano nella mia via, in piazzetta, ovunque. Non si può stare con la porta aperta perché altrimenti entrano dentro", aveva spiegato a IlPescara.it la donna, puntualizzando che è da molto tempo che questa situazione va avanti nella zona della Marina Sud: "Sono diversi anni. Ho anche inviato un'e-mail al sindaco l'anno scorso, ma non ho avuto risposta".

Adesso la cittadina, parlando nuovamente con il nostro giornale, afferna sconsolata che "ad oggi non si è visto nessuno e continuiamo ad avere le stesse difficoltà di prima. I topi mi sono entrati più di una volta nel salotto di casa. Non se ne può davvero più". Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che "gli operai di Ambiente stanno già andando sul posto, con il servizio di derattizzazione, a verificare la situazione e ad aggiungere ciò che serve, con le scatole per le trappole e quant'altro".