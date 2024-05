Lutto a Torre de' Passeri per la scomparsa dell'ex dipendente comunale Tonino Verzella

Torre de' Passeri in lutto per la scomparsa di Tonino Verzella, ex dipendente del Comune.

Verzella è venuto a mancare all'età di 97 anni sabato 4 maggio.

Era molto conosciuto per i numerosi anni di servizio svolti come ufficiale dell'Anagrafe.

La scorsa estate rimase vittima di un grave incidente stradale in corso Garibaldi: venne investito da un'automobile e sbalzato di circa 6 metri mentre con le ricette in mano si stava recando in farmacia dopo essere stato dal medico. Come già lo scorso anno aveva confermato il sindaco Giovanni Mancini, Renzella è sempre stata una persona stimata e benvoluta da tutti.

«Ciao Tonino, custode della memoria collettiva e storica di questa comunità. Emblema di un servizio svolto con disciplina ed onore, come dipendente prima e come instancabile e prezioso collaboratore dopo. Il Comune di Torre De Passeri ti è grato per l'esempio di disponibilità, integrità e rettitudine e per l'impegno profuso durante tutta la vita», si legge in un manifesto funebre del sindaco Mancini e dell'amministrazione comunale.

Verzella lascia i figli Jolanda e Guido, la nuora Nadia, il genero Fausto, i nipoti Pierpaolo, Valerio, Francesca, Antonio. La camera ardente è stata allestita nell'abitazione in via Settimio di Battista 1. L'ultimo saluto a Verzella verrà dato con il funerale che sarà celebrato nella parrocchia B.V. Maria alle ore 16 di domenica 5 maggio.