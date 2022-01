Spoltore piange la scomparsa di Tonino Controguerra, aveva festeggiato 100 anni lo scorso novembre

È morto Antonio Controguerra, reduce della seconda guerra mondiale nato a Caprara il 12 novembre del 1921, come riferisce Spoltore Notizie.

Proprio meno di due mesi fa aveva festeggiato i 100 anni ricevendo anche la visita del sindaco Luciano Di Lorito.

Controguerra, conosciuto come "Tonino Bucchit", è deceduto nella giornata di oggi, domenica 9 gennaio.

È stato per anni presidente dell’associazione "Combattenti e Reduci di Spoltore". La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella a Montesilvano, in via Fosso Foreste. L'ultimo saluto a Tonino verrà dato domani, lunedì 10 gennaio, con i funerali, nella chiesa di San Panfilo alle ore 15.