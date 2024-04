Era il titolare della pizzeria Le Maschere l'uomo precipitato dal ponte di Salle

Dolore e sconcerto sia a Tollo che a Pescara per la morte di Pasqualino Palombaro, per tutti Paolo, ristoratore 55enne titolare della pizzeria Le Maschere.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa già ieri mattina in paese, dove Palombaro viveva con la moglie e il figlio.

Una morte improvvisa alla quale nessuno riesce a darsi una spiegazione. Secondo quanto ricostruito l’uomo era uscito nella notte dirigendosi in auto verso il ponte di Salle. Ieri mattina intorno alle 9 è scattato l’allarme: i soccorritori lo hanno trovato senza vita e non è stato potuto far altro che constatarne il decesso. Per recuperare il corpo sono intervenuti il Soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Palombaro era un volto noto nel campo della ristorazione. Titolare della pizzeria Le Maschere in via Garibaldi, punto di riferimento a Tollo dove i clienti arrivavano da tutta la regione per assaggiare le deliziose pizze al piatto; da qualche anno aveva aperto Le Maschere in corso Manthoné a Pescara dove proponeva piatti e pizze gourmet.

Cordialità, simpatia e professionalità rendevano Paolo Palombaro un ristoratore amato da clienti e amici che sono rimasti increduli davanti a questa tragica notizia.

“Che brutta notizia oggi – scrive Pamela De Titta - persona sempre sorridente, gentile, accogliente. Quante serate passate nel suo locale”. “Da non crederci, grandissimo uomo davvero di tanto cuore. Condoglianze alla famiglia” aggiunge Federica Santalucia.

Il sindaco di Tollo, Angelo Radica, dal Vinitaly di Verona dove si trovava assieme a diversi produttori con i quali il ristoratore aveva avuto modo di collaborare, ha ricordato Paolo come una persona seria e molto legata alla famiglia. Anche lui, come i suoi concittadini, si è stretto al dolore della famiglia Palombaro.