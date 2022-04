Esce per raccogliere gli asparagi e cade nel fosso del fiume Pescara: morto anziano di Tocco da Casauria

Giornata nera per la montagna abruzzese: due decessi in 12 ore. A perdere la vita, oltre a Marco Trozzi recuperato sulla Maiella dai soccorritori, è stato infatti anche un anziano di Tocco da Casauria che stamattina era uscito per fare una passeggiata in montagna e raccogliere asparagi in contrada Francoli. L'anziano è scivolato nel fosso del fiume Pescara. A scoprire il corpo i suoi parenti che, non vedendolo rientrare, hanno localizzato il suo cellulare recandosi poi sul posto Sono stati loro ad allertare il 118 di Pescara che ha attivato il Soccorso alpino e speleologico abruzzese intervenuto per recuperare il corpo. Una giornata difficile per i soccorritori quella di oggi e l'occasione per Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, per ricordare l'importanza della prevenzione.

“È necessaria un’adeguata preparazione fisica per approcciare la montagna in sicurezza – spiega -; occorre comunicare il luogo dell’escursione e il presunto orario di rientro; scegliere abbigliamento e attrezzature tecniche idonei alla destinazione; portare sempre il cellulare e una piccola dotazione di primo soccorso; controllare sempre il meteo prima di affrontare un’escursione o una scalata; studiare i percorsi e avere le cartine della zona scelta per l’escursione; portare bevande ed alimenti idonei. Se non si ha esperienza – conclude -, affidarsi alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna del Cai. Scaricare inoltre l’App Georesq per essere localizzati, che è gratuita per soci del Cai; in caso di necessità – conclude chiamare il 118 e attivare il Soccorso alpino e speleologico”.