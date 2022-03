Fermato in strada per un controllo, nascondeva un tirapugni: nei guai un minorenne pescarese

Un 17enne pescarese è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di armi o oggetit atti ad offendere. Il ragazzo, infatti, lunedì pomeriggio stava passeggiando nella zona del Ferro di cavallo a Rancitelli, quando è stato notato da una pattuglia della squadra volante che transitava in quella zona. Gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo e quando il minorenne si è accorto della presenza dei poliziotti, ha cercato di allontanarsi. Una volta fermato, dopo essere stato identificato è stato perquisito ed aveva con sè un tirapugni. Per questo, è scattata per lui la denuncia all'autorità giudiziaria.