Insulta il calciatore Bruno che scende dall'auto e lo prende a pugni: giovane finisce in ospedale

Momenti di tensione nella mattinata di ieri 12 agosto sul lungomare nord, dove un giovane di 22 anni sarebbe stato aggredito e colpito con dei pugni e schiaffi dal calciatore Alessandro Bruno. In base alla versione fornita dal ragazzo, tifoso del Pescara, quest'ultimo avrebbe rivolto dei pesanti insulti al giocatore e genero del presidente del Pescara Sebastiani, complice anche il clima di tensione che si respira fra i tifosi in attesa della partita di ritorno dei play out contro il Perugia.

L'episodio è avvenuto sul lungomare nord, dove Bruno stava transitando con la sua automobile. Dopo aver ricevuto gli insulti, il giocatore sarebbe sceso dall'auto ed avrebbe raggiunto il 22enne colpendolo con due pugni al volto ed un forte schiaffo alla nuca. Il ragazzo indossava gli occhiali da sole che sono andati in frantumi per i colpi ricevuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizialmente, sempre in base a quanto riferito dal ragazzo, non sarebbe andato in ospedale ma con il passare delle ore ha iniziato ad avere giramenti di testa ed un gonfiore al labbro e così si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. La società Pescara Calcio ha preferito non commentare l'episodio.