Entra nel negozio del fratello e lo colpisce con una testata facendolo svenire, poi ruba smartphone al commesso

Un uomo di 38 anni dopo essere entrato nel negozio del fratello a Cepagatti nell'orario di chiusura lo avrebbe colpito con una violenta testata.

A causa del colpo ricevuto la vittima ha perso i sensi ed è rimasto riverso sul pavimento.

Ma nel locale era presente anche il commesso che vista la situazione ha deciso di riprendere la scena con lo smartphone.

Ma l'aggressore dopo essersene accorto oltre a minacciare il lavoratore gli avrebbe anche strappato il cellulare dalle mani per poi uscire subito dopo dal negozio. Ma nella zona erano in servizio i carabinieri della locale Stazione impegnati in servizi di prevenzione e dopo poco sono riusciti a rintracciare l'aggressore oltre a recuperare il telefonino per poi restituirlo al malcapitato. Il 38enne è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di rapina impropria e lesioni nei confronti del fratello. Non si conoscono al momento i motivi dell’aggressione.