Scossa di terremoto avvertita anche in Abruzzo, epicentro in Molise

Scossa di terremoto nella serata di martedì 28 marzo avvertita anche a Pescara e in buona parte dell'Abruzzo.

Il sisma si è verificato, in base alle prime informazioni, in Molise, alle ore 23:52.

La magnitudo stimata dovrebbe essere di 4.8, viene infatti stimata tra 4.6 e 5.1. L'epicentro in provincia di Campobasso a Montagano come segnala l'Ingv a una profondità di 23 km.