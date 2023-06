Terremoto oggi, mercoledì 21 giugno, avvertito anche in Abruzzo.

L'epicentro, come segnala l'Ingv, è stato individuato in mare al largo della costa garganica alle ore 17:33.

La magnitudo registrata è stata di 4.2 della scala Richter a una profondità di 35 chilometri.

Diverse segnalazioni da varie parti dell'Abruzzo, provincia di Pescara compresa.