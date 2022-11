Forte scossa di terremoto lungo la costa marchigiano-pescarese: avvertita chiaramente in città [VIDEO]

Una forte scossa di terremoto ha svegliato l'Italia questa mattina alle 7.07. La scossa di magnitudo 5.7 con epicentro a largo della costa marchigiano-pescarase è stata avvertita chiaramente in città così come in tanti comuni della regione e in tantissime città d'Italia, soprattutto lungo la costa adriatica. La scossa si è verificata, come riportato dall'Ingv, a 8 chilometri di profondità.

Nelle Marche, la scossa è partita dalle acque antistanti le sue coste, alcune scuole sono state al momento chiuse così come il traffico ferroviario nella zona dell'anconetano è stato sospeso.

Paura dunque anche qui da noi dove in molti l'hanno percepita chiaramente come si può vedere dal video che pubblichiamo.