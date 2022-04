Terremoto in Bosnia Erzegovina avvertito anche a Pescara, nella notte altre 3 scosse di assestamento

Dopo il forte terremoto che si è registrato in Bosnia Erzegovina nella tarda serata di ieri, venerdì 22 aprile, altre 3 scosse di assestamento ci sono state nel corso della notte.

Il primo sisma è delle 23:07 con una magnitudo di 6.0 ed è stato avvertito in maniera distinta sia a Pescara che in gran parte dell'Abruzzo.

L'epicentro è stato individuato tra le città di Mostar e Dubrovnik, a 10 chilometri di profondità.

Tante persone nella nostra regione, in particolare dalle province Pescara e di Chieti, spaventati, hanno chiamato i vigili del fuoco per chiedere informazioni. Altre tre forti scosse si sono verificate nella notte: alle 2:59 e e alle 4:20, di magnitudo 4.0, 4.4 e 3.5 (le prime due sempre in Bosnia Erzegovina e la terza nella costa meridionale della Croazia) come rileva l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per ora una sola vittima: è una donna di 28 anni: il sindaco della città di Stolac, a sudest di Mostar, epicentro del sisma, ha riferito che la giovane è morta nel crollo della sua abitazione mentre altre tre persone della sua famiglia sono rimaste ferite.