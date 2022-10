Terremoto, le vittime di via Capo di Fossa sono morte “anche per colpa loro”: lo ha deciso il tribunale

“Una condotta incauta quella di tratternersi a dormire”. In queste parole la “colpa” delle vittime del sisma 2009 che la notte del 6 aprile non sono uscite di casa dopo le prime due scosse di terremoto che seguivano uno sciame sismico che andava avanti da mesi. ù

Un “concorso di colpa delle vittime” per il tribunale civile dell'Aquila, quello di alcune delle 24 persone che quella notte sono morte sotto le macerie della loro palazzina. A rilanciare la notizia di quella che viene definita senza mezzi termini come una sentenza choc è l'agenzia Ansa dopo la pubblicazione su alcune testate locali.

Ansa che, sulla stessa, ha chiesto un commento all'avvocato Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi, 25enne studentessa morta il 6 aprile 2009 all'Aquila nel crollo della casa di via Campo di Fossa e all'avvocato Wania Della Vigna che ha seguito legalmente i parenti delle vittime della casa dello studente e di altri fabbricati che affacciavano sempre su via Campo di Fossa.

“E' fondata l'eccezione di concorso di colpa delle vittime - si legge a pagina 16 della sentenza firmata dal giudice Monica Croci del tribunale civile dell'Aquila in composizione monocratica -, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile. Concorso che può stimarsi nel 30 per cento”, ovvero la misura di cui verrà decurtato il risarcimento danni stabilito. La sentenza del Tribunale civile riguarda solo alcune delle 24 vittime. Dopo la tragedia i parenti, avendo dalla loro perizie che attestavano irregolarità in fase di realizzazione dell'immobile e una “grave negligenza del genio civile nello svolgimento del proprio compito di vigilanza sull'osservanza delle norme poste dalla legge vigente, in tutte le fasi in cui detta vigilanza era prevista”, avevano citato in giudizio (per milioni di euro) sia i ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti per le responsabilità della prefettura e del genio civile nei mancati controlli durante la costruzione; sia il Comune dell'Aquila per responsabilità analoghe e le eredi del costruttore (nel frattempo deceduto).

Il tribunale, ha riconosciuto una corresponsabilità delle vittime ricorrenti pari al 30 per cento perché ha ritenuto siano stati imprudenti a non uscire dopo la seconda scossa e cioè quella sentita verso l'una di notte. L'ultima prima di quella che si è portata via 309 vite. La sentenza ha quindi condannato i ministeri dell'interno e delle infrastrutture riconoscendo a ciascuno di loro il 15 per cento della responsabilità e le eredi del costruttore (40 per cento di responsabilità), mentre ha respinto le domande nei confronti del Comune.

“E' una sentenza che ci ha meravigliato: ma da dove è venuto questo concorso di colpa? Persino la cassazione ha confermato la condanna per uno dei componente della Commissione grandi rischi - dichiara Piccinini -. Come si può oggi dire che i ragazzi dovessero stare fuori quando tutti ricordano certe rassicurazioni? Sconcerta poi che questo giudice che ha già fatto sentenze di risarcimento per il sisma si ricordi di questa cosa solo ora”, aggiunge la mamma della studentessa. “La storia è proprio l'opposto, e cioè che questi ragazzi andarono a dormire alle due di notte perché si erano sentiti dire che più 'scossette' c'erano, più energia si scaricava - incalza l'avvocato - la verità è che furono rassicurati”. Questa sentenza verrà impugnata in appello dalla famiglia, conferma ricordando ancora una volta la sentenza della cassazione che ha condannato nel 2016 a due anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni dell'ex vice capo dipartimento della protezione civile Bernardo De Bernardinis. Sentenza in cui si legge: “esulava dai compiti istituzionali la gestione della comunicazione esterna, affidata in esclusiva all'organo titolare dei compiti di prevenzione”,ovvero alla protezione civile, mentre l'informazione scientifica non si può imprigionare in una “camicia di forza”. Non solo: si è trattato di una “scorretta condotta informativa” e una “comunicazione di contenuto inopportunamente e scorrettamente tranquillizzante”, ha finito per indurre “taluni destinatari all'abbandono di consuetudini di comportamento autoprotettivo rivelatosi fatale”.

“La conoscenza dell'esito della riunione della Grandi rischi ha influenzato in modo determinante la decisione di Ilaria Rambaldi di rimanere all'Aquila, e di non fare rientro a Lanciano”. Questo invece quanto si legge nella sentenza di primo grado del tribunale dell'Aquila sulla Grandi rischi a firma del giudice Marco Billi, riguardo proprio la figlia della Piccinini. Sentenza in cui si specifica che “Ilaria era scesa in strada per qualche minuto”, ma che nel complesso era tranquilla e si rifiutò di tornare a casa perché come hanno ricordato i testimoni “lei rifiutò spiegando che si sentiva comunque tranquilla dopo la riunione del 31.3”, ossia la riunione della Grandi rischi. Nella sentenza più avanti si specifica che “è stato accertato infatti che Ilaria aveva molto paura del terremoto, abbandonava immediatamente in luoghi chiusi e che aveva spostato il suo letto sotto una trave per avere una protezione continua anche di notte. In occasione della forte scossa del 30 marzo 2009 Ilaria dopo essersi istintivamente riparata sotto la scrivania, è immediatamente uscita da casa con la sua amica Valeria ed è rimasta per tutto il pomeriggio all'aperto”. Ma c'è un altro passaggio decisivo che spiega il comportamento della ragazza: “quanto concerne il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della commissione Grandi rischi, si rileva che la decisione di non rientrare al Lanciano venne presa da Ilaria solo dopo aver conosciuto l'esito della riunione della commissione Grandi rischi. Ilaria aveva ricevuto il messaggio tranquillizzante secondo il quale la situazione era normale, c'era uno scarico continuo di energia, non ci si dovevano aspettare scorse di tipo distruttivo ed era necessario adattarsi ad una situazione scomoda ma tipica di una zona sismica e scelse di non seguire la madre a Lanciano ma di rimanere all'Aquila”.

Di sentenze di risarcimento civile per il sisma del 6 aprile 2009 all'Aquila ce ne sono state fin qui parecchie, ma “in nessuna di queste è mai stato evocato il concorso di colpa” aggiunge l'avvocto Della Vigna. “Ho letto la sentenza odierna – dichiara all'Ansa - e non riesco a trovare una motivazione logica in tutto questo. Nella stessa sentenza poi il giudice si contraddice anche perché condanna enti e parti, ovvero gli imputa l'obbligo di proteggere 'incolumità delle persone. E in più il comportamento delle vittime di via Campo di Fossa non incide, alle 3.32, sulle cause del crollo. Non c'è un collegamento causale. I ragazzi non sapevano che stava per arrivare la scossa. Sono anche nel procedimento di Amatrice per le palazzine di piazza Sagnotti, per il quale siamo in appello, ma neanche lì è stato evocato il concorso di colpa”