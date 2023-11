Terremoto in Abruzzo, la terra torna a tremare tra L'Aquila e Lucoli

Due scosse di terremoto in Abruzzo oggi, mercoledì 22 novembre.

La terra è tornata a tremare in provincia dell'Aquila.

Un primo sisma di magnitudo 3.6 della scala Richter è stato registrato dall'istituto nazionale di geofisica (Ingv) all'Aquila alle ore 17:52.

Un secondo sisma di magnitudo 3.7 a Lucoli un minuto più tardi alle ore 17:53. «In seguito delle due scosse di terremoto che oggi pomeriggio hanno coinvolto il territorio aquilano il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, si è immediatamente messo in contatto con il direttore della protezione civile, Mauro Casinghini, e la sala operativa dell'Aquila, per monitorare la situazione. Dalla prima ricognizione non risultano danni né segnalazioni di pericolo», si legge in una nota.