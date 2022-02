Terremoto in Abruzzo, scossa avvertita anche nel Pescarese

Scossa di terremoto in Abruzzo nella mattinata di oggi, 26 febbraio. Il sisma si è verificato alle ore 9,46 e ha avuto una magnitudo di 3.2, durando soltanto pochi secondi; l'epicentro del movimento tellurico è stato localizzato nella provincia dell'Aquila, per la precisione a 3 chilometri di distanza da Cocullo e a una profondità di 24 km, come informa una nota della protezione civile.

Secondo le prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente anche nella provincia di Pescara, ad esempio a Tocco da Casauria, nonché nelle aree limitrofe, come molti comuni della Marsica e della Valle Peligna, nonché alcune zone dell'Aquila. Non si segnalano per fortuna criticità, né danni a persone o cose.