Minaccia il suicidio dal viadotto Cerrano della A14: salvato giovane di Pianella, gli aggiornamenti

Caos e disagi lungo l'autostrada A14 nel tratto fra Pescara Ovest e Pineto, chiuso al traffico lungo la carreggiata in direzione Ancona a causa di un giovane che dalle 9,30 di questa mattina ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Le code hanno superato i 10 km con uscita obbligatoria a Pescara Ovest. Inizialmente era stato chiuso solamente il tratto fra Pescara Nord ed Atri - Pineto ma Aspi, viste anche le lunghe code che si sono formate in pochi minuti, ha deciso di estendere il provvedimento.

Attorno alle 13 per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: il 29enne di Pianella infatti è stato afferrato e messo in sicurezza dopo che per diverse ore era rimasto sospeso al di là del guard rail minacciando il suicidio, e rischiando di fare un volo di decine di metri dal viadotto Cerrano. Sul posto è intervenuta la polizia con la sezione autostradale di Pescara Nord, il 118 oltre al personale Aspi e vigili del fuoco. I soccorritori hanno anche montato i gonfabili nella parte sottostante del viadotto nel caso il ragazzo si fosse lanciato nel vuoto.

Grossi problemi di viabilità si registrano anche lungo la viabilità ordinaria, in particolare sulla statale 16 nel tratto fra Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano con code che addirittura arrivano fino al ponte Delli Castelli sul Saline, dietro i Grandi Alberghi. Disagi registrati anche attorno al casello di Pescara Ovest dove attualmente è in vigore l'uscita obbligatoria per chi proviene da sud.

AGGIORNAMENTO ORE 14 Riaperto il tratto autostradale fra Atri - Pineto e Pescara Ovest chiuso al traffico, le code sono di circa 8 km fino a Pescara Sud. Ancora chiuso il bivio A25/A14 per chi arriva da Roma con uscita consigliata a Villanova.