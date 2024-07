Minaccia il suicidio da un ponte di Popoli: salvato dai carabinieri

Minacciava il suicidio dal ponte della strada statale 5 di Popoli, ma i carabinieri sono intervenuti tempestivamente riuscendo a salvarlo dopo averlo convinto a rinunciare al gesto estremo. L'episodio è avvenuto nella giornata di domenica 7 luglio, quando un uomo è stato notato dagli automobilisti e dai cittadini che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto infatti sono arrivati i militari del comando locale che sono riusciti a calmarlo prima di lanciarsi nel vuoto, per poi metterlo in sicuezza e far rientrare l'allarme.